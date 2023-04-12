Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi açtığı spor okullarında ücretsiz eğitim veriyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesinde düzenlenen kurslar kapsamında 12 ay boyunca ücretsiz eğitim veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından "Spora gel" temasıyla 8-21 yaş arası çocukların ve gençlerin fiziksel, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için ilçelerde açtığı spor okullarına Erganili öğrenciler de ilgi gösteriyor.



Ergani Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda verilen eğitimler, 10 spor antrenörü eşliğinde yaklaşık 1000 öğrenci ile devam ediyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber öğrenciler, eğitmenleri eşliğinde havuzlarda yüzme eğitimlerine de başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinin POMEM, PMYO, Askeri Okullar, bekçilik, BESYO ve spor liseleri öğrencilerine yönelik devam eden ücretsiz özel yetenek kurslarında ise ilçede 250 öğrenci eğitim alıyor.

Kurslardan faydalanmak isteyenler herhangi bir süre kısıtlaması olmadan Ergani Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda bulunan idare bölümünde kayıt yaptırabilir.

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