Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi eğitim faaliyetlerine başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın zengin yemek kültürünün Türkiye ve dünyaya tanıtılması amacıyla oluşturulan Gastro İnovasyon Merkezi faaliyete başladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) Karacadağ Kalkınma Ajansı desteğiyle Mezopotamya Gastro Diyarı markası ile kurduğu merkezde eğitim, yöresel yemek üretim, sunum, yöresel ürün satış noktası, tadım ve deneyim alanlarından çalışma yürütülecek.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, merkez bünyesinde BM ve Sabancı Vakfı iş birliğinde yürütülen "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" ile ilk eğitim programının başladığını belirtti.

Projenin 18-29 yaş arası genç kadınlardan oluşan ilk grup eğitimin 20 Nisan'da başlayacağını dile getiren Tayınlamak, ikinci eğitim programının da mayıs ayında başlayacağını aktardı.

Bu dönem 2 grup halinde 40 kişiye dört aylık eğitim programı verileceğini dile getiren Tayınlamak, şunları kaydetti:

"Eğitimlerin yanında 30 yöresel yemek atölye çalışması yapılacak. Bu atölyeler hem eğitim alan kadınların, gençlerin hem de yöresel yemek yapımını deneyimlemek isteyen herkese açık olacak. 30 yöresel yemeğin geçmişten bugüne gelen yapım teknikleri ve hikayeleri o alanda kadim bilgiye sahip kişiler tarafından anlatılacak ve yemekler yapılacak."

Tayınlamak, eğitim programlarının ve atölye çalışmalarının merkezin sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini tüm çalışmaların etkin bir şekilde yapılacağını sözlerine ekledi.

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