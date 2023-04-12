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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da AK Parti'nin milletvekili adayları tanıtıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Tüm adaylarını tebrik eden Aydın, Türkiye'nin geleceği için bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Diyarbakır milletvekili aday listesinin 1'inci sırasında yer alan 24. ve 26. dönem milletvekili Galip Ensarioğlu ise, 14 Mayıs seçimlerinde yeni bir destan daha yazacaklarını belirtti.

Ensarioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye yüzyılına attıkları imzayı yeni yüzyıla da taşımak istediklerini kaydetti.



Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneden biri olan ve AK Parti Diyarbakır milletvekili aday listesinde 4'üncü sırada yer alan Ayşegül Biçer ise aylar süren mücadelenin sonucunda oğluna kavuştuğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisine verdiği bu görev için teşekkürlerini ileten Biçer, Diyarbakır'ın refahı, huzuru için elinden gelen gayreti göstereceğini anlattı.





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