Diyarbakır´da 90 metruk yapının yıkımına başlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince merkez Bağlar ilçesinde 90 metruk yapının yıkımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ilçenin farklı mahallelerinde tespit edilen 90 metruk yapının yıkımı için ihale sürecini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk yıkıma Kaynartepe Mahallesi 281. Sokak'ta bulunan yapıda başladı.

Metruk yapının ara sokakta bulunması nedeniyle ilk etapta balyozla yapılan çalışmalar daha sonra iş makineleriyle devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi, metruk yapıların yıkım çalışmalarını 190 gün içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

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