Diyarbakır'da bilgievindeki öğrenciler "Dünya Sağlık Haftası"nı kutladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bilgievindeki öğrenciler, Dünya Sağlık Haftası’nı etkinliklerle kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak eğitimler ile sosyal ve kültürel çalışmalarını sürdüren merkez ile Selahaddin Eyubbi Bilgievinde eğitmenleri eşliğinde Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Eğitmenler kısa filmlerle sağlıklı yaşamın önemini öğrencilere anlattı.

Öğrenciler ise atık malzemelerden materyaller hazırlayarak, "Sağlıklı yaşam" adlı kısa oyun sahneledi.

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