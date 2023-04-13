DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kentin tarihinin ve kültürünün tanıtılması amacıyla, bu yıl İstanbul'da 26'ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) stant açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan 30, ülkeden 600 firmanın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuar devam ediyor.
Diyarbakır'ın tanıtımı amacıyla EMITT Fuarı'nda stant kuruldu.
Yoğun ilgi gören stantta kentin tescilli burma kadayıfı tanıtılıyor, stantta kurulan ekranda Diyarbakır'ın tanıtım videoları yer alıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da Diyarbakır standını ziyaret etti.