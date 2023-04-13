Diyarbakır'da yol çalışması yapan 3 işçinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazayla ilgili sürücü tutuklandı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunun 16'ncı kilometresinde dün Bilal Ç. idaresindeki 34 BAT 938 plakalı hafif ticari aracın yol bakım çalışması yapan işçilere çarpması sonucu Mehmet Turan, Murat Fidan ve Ahmet Ökişi'nin hayatını kaybettiği ve Şahin Güner'in yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Bilal Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "bilinçli taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

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