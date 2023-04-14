Diyarbakırlı üniversite öğrencilerine eğitim desteği ödemesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde bu yıl üniversiteye başlayan 11 bin 479 Diyarbakırlı gencin hesabına eğitim desteği ödemesinin ikinci taksitini yatırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da ikamet eden ve bu yıl üniversiteye ilk defa kaydını yaptıran gençlere eğitim desteğinde bulunmak amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürütüldü.



Çalışmada, destek ödemelerinin ikinci taksiti olan 1250 lira öğrencilerin hesabına yatırıldı.

İlk dönemdeki ödemeyle birlikte toplam 28 milyon 707 bin 500 lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.