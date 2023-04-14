Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa Bulvarı Yenihal Köprülü Kavşak'ta Kurtuluş Adıyaman idaresindeki 21 AN 474 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği sırada Erdal Suna'nın kullandığı 44 AD 675 plakalı otomobil ile Samet Susan yönetimindeki 06 CBT 386 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada, Adıyaman'ın kontrolündeki otomobilde bulunan Remziye Koyuncu ve bir kadın yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.









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