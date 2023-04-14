Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Diyarbakırlılarla buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil Diyarbakırlılarla bir araya geldi
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka sloganıyla hazırlanan takvimde ramazan sohbetleri etkinlikleri kapsamında tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşiye, Vali Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin eşi Meryem Çiftçi de katıldı.
Osmanlı tarihine değinen Şimşirgil'e, etkinliğin ardından Zeliha Su tarafından Sur kapılarının temsili anahtarı hediye edildi.