Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Diyarbakır'ımızdaki temel atacağımız konutlarımız dahil 27 bin civarında bağımsız konutla beraber ülkemizin her bir yerindeki konutları vaktinde yapıp aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bu, bir taahhüttür ama sözünü tutan, dediğini yapan liderin taahhüdüdür." dedi.

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merkez Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi'nde düzenlenen Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Bu yıl ramazan ayına buruk girdiklerini anlatan Bozdağ, 6 Şubat'ta Diyarbakır ve yurdun değişik yerlerinde yaşadıkları deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bundan sonraki süreçte enkazları ayağa kaldırmak, enkaz altında kalmış umutları canlandırmak ve yeniden insanların geleceğini güzelliklerle donatmanın ellerinde olduğunu kaydeden Bozdağ, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Diyarbakır'ımızdaki temel atacağımız konutlarımız dahil 27 bin civarında bağımsız konutla beraber ülkemizin her bir yerindeki konutları vaktinde yapıp aziz milletimizin hizmetine sunacağız. Bu, bir taahhüttür ama sözünü tutan, dediğini yapan liderin taahhüdüdür. Recep Tayyip Erdoğan'ın taahhüdüdür. Lafla değil işiyle yol alan, lafla siyaset yapan değil, eserleriyle konuşan liderin sözüdür."

14 Mayıs'taki seçimin önemine değinen Bozdağ, "Tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin geleceğe daha kuvvetle yol alarak yürümesi mi yoksa Türkiye'nin yolunun kesilmesi mi, esasında biz buna karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bir yandan Türkiye'ye ilk yerli otomobil kazandıran Recep Tayyip Erdoğan var, öte yandan Ankara'dan İstanbul'a yürümeyi marifet zanneden Kılıçdaroğlu var. Türkiye'yi kime emanet edeceğiz? Bir yandan ilk yerli İHA ve SİHA'yı yapan, yaptıran Erdoğan var, öte yandan 'Gelirsek bunlara dokunacağız.' diyenleri kadrosunda barındıran Kılıçdaroğlu var. Kimi tercih edeceğiz? Bir yandan Türkiye'ye nükleer enerjiyi kazandıran Erdoğan var, öte yandan 'Gelirsek bu projeyi durduracağız.' diyen 7'li masa, 7 kocalı Hürmüz misali yönetilemezler ekibi var. Bir yandan Türkiye'nin geleceğini daha ilerilere taşımak için altyapı ve üstyapıda reformlara imza atmış, hızlı trenle, şehir hastaneleriyle Türkiye'yi buluşturmuş büyük bir lider Erdoğan var, diğer yandan şehir hastanelerine, hızlı trene 'Soğan kaç para?' diyen Kılıçdaroğlu var. Türkiye'yi büyüteceksek lafla, palavra atanlarla değil taşın üstüne taş koyanla, projenin yanına proje koyanla, eserin yanına eser koyanlarla büyüteceğiz.



Şimdi Şanlıurfa'da söz veriyor: 'Ben enerji yapacağım, belediye bizde olursa enerji bedava olacak.' diye konuşuyor. İzmir, Ankara, Aydın, Muğla, Mersin ve Adana sende, buradaki elektrikle borcu, yükümlülüğü yok mu? Burada bedava yaptın da elinden tutan mı oldu? Yok. İşleri güçleri yalan ve dolan. Aldata aldata, yapamayacaklarını söyleye söyleye milletten rıza almaya çalışıyorlar. İşte burası Sayın Cumhurbaşkanı'mız, aldatmayan, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan, Türkiye Yüzyılı için de Diyarbakır için de doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.