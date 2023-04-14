Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz hep birlikte milletçe son yıllarda depremlerde, salgınlarda, yangınlarda ve afetlerde çok acılar yaşadık. Her felaketi birbirimizden güç alarak aştık. Birbirimize olan karşılıksız sevgiden ilham alarak aştık." dedi.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merkez Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi'nde düzenlenen Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Diyarbakır'da büyük bir coşkuyla afet konutlarının temellerini atacaklarını belirten Kurum, "Bitirdiğimiz konutlarımızın da anahtarlarını teslim edeceğiz. Hep birlikte nasıl afetin ilk gününde ve ilk saatinde bir olduysak, beraber olduysak 85 milyon 11 ilimiz için mücadele ettiysek inşallah afetin sonuna kadar da Diyarbakır'ımız için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, afetlere karşı dirençli bir Diyarbakır'ı hep birlikte inşa ettiklerini aktararak, şunları söyledi:

"21 yıldır hep Cumhurbaşkanı'mızın ve liderimizin arkasında durdunuz. 21 yıldır eserlerin peşinde koştuk ve eser siyaseti yaptık. Hep milletimiz ve Diyarbakır için en güzeli, en iyisi neyse onu hayal ettik. Onun peşinden koştuk. Diyarbakır'ın çocukları en güzel bahçelerde, parklarda oynasın istedik. Biz hep birlikte milletçe son yıllarda depremlerde, salgınlarda, yangınlarda ve afetlerde çok acılar yaşadık. Her felaketi birbirimizden güç alarak aştık. Birbirimize olan karşılıksız sevgiden ilham alarak aştık. Birbirimize olan muhabbetimizden, sevgimizden güç alarak aştık."

"Daha önce Sur'daki konutlarımızı nasıl yaptıysak, vatandaşlarımıza teslim ettiysek buradaki konutlarımızı nasıl söz verdiğimiz gibi bitirdiysek inşallah temelini attığımız afet ve köy konutlarımızı daha önceki sözlerimiz gibi, 21 yıldır yaptığımız gibi yine yapacağız ve vatandaşımıza teslim edeceğiz." diyen Kurum, "Yuvalarımız, köy konutlarımız şimdiden Diyarbakır'a ve kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

Gece gündüz hizmet etmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her zaman Diyarbakır'ı sevdik. Diyarbakırlı kardeşlerimizle yol yürüdük. Allah'ın izniyle bundan sonra da 14 Mayıs'ta inşallah Diyarbakır, Cumhur İttifakı'mıza rekor destek verecektir. Bu meydandaki kardeşlerimize soruyorum; asrın liderini Cumhurbaşkanı'mızı, mazlumların ağabeyini, 14 Mayıs'ta Diyarbakır'da destekleyecek miyiz? Cumhur İttifakı'na da en yüksek desteği verecek miyiz? Bizler, sizler için gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Diyarbakırlı kardeşlerimiz her şeyin en güzeline ve iyisine layık. Biz de Diyarbakır'ımızı daha da güçlü yapabilmek amacıyla mücadeleyi kararlı bir şekilde vereceğiz."

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