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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da konuştu:

AA

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Diyarbakır'da konuştu:

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Şiddetin, silahın asla bir hak arama yöntemi olamayacağını göstereceğiz ve ne kadar sorun varsa çözülenler çözüldü, çözülmeyi bekleyenleri inşallah hepsini konuşarak, diyalogla kardeşçe, adalet temelinde çözeceğiz." dedi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merkez Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi'nde düzenlenen Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Yapıcıoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri Diyarbakır'ın nispeten hafif atlattığını söyledi.

"Deprem bize şunu gösterdi bir tarafta yardıma koşanlar, bir tarafta enkazın üzerinde tepinip siyasi rant devşirmeye çalışanlar. Algı operasyonlarıyla siyasi rant peşinde koşanları bu millet gördü. Sahada kimin olduğunu, kimin yaraları sarmaya koştuğunu, kimin enkazdan can kurtarmaya çalıştığını, kimin de can kaybı artsın diye adeta dua ettiğini bu millet gördü." ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'taki seçimde bu 2 zihniyetin yarışacağını aktardı.

Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Yapma, imar etme ve ihya adına ortaya hiçbir şey koyamayanlar, hiçbir işi beceremeyenler sadece çamur atarlar sadece eleştirirler, 'İstemeyiz, yaptırmayız.' derler. Bu yüzden de milletten yetki alamazlar. Milletten yetki alamazlar çünkü memleketin sorunlarının hemen hepsinin altında yatan bu zihniyettir. Halkın tarihine cahil, inancıyla kavgalı, kültürüne yabancıdırlar, Batı'ya şirin görünmeye çalışırlar, bizi de oraya, onlara durmadan şikayet ederler ama inşallah milletimiz onları tanımıştır. Hatta 14 Mayıs 1950'den beri onları tanımaktadır. Yine 14 Mayıs günü sandığa gideceğiz. Yüzde 20-25 bandına sıkışmış bu zihniyet, Allah'ın izniyle özellikle bu sistemde yani başkanlık sisteminde ya da anayasal tabiriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde asla iktidar yüzü göremeyecekler. Bu nedenle o sıkıştıkları banttan çıkmak için aslında takiye yapıyorlar, 'Biz değiştik.' diyorlar."

Yaraların hep beraber sarılacağını belirten Yapıcıoğlu, "Kürt'ün dilini yasaklayan, onun varlığını inkar eden, kundaktaki bebekleri bile öldürenler, Kürtler adına siyaset yaptığını iddia edenler nasıl yan yana gelir diye soruyorlar. Bazıları şaşırıyorlar, aslında şaşmamak lazım, ben hiç şaşırmadım, benim için hiç sürpriz olmadı çünkü Kürtler adına siyaset yaptığını iddia edenler kendi siyasi ikballeri için Kürt’ün inancına savaş açmadılar mı? Kürt'ü kendilerine boyun eğdirmek için kundaktaki bebeği kurşuna dizmediler mi? İşte zihniyet aynı zihniyet, ideolojik akrabalık onları bir araya getirdi." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra da muhtemelen birlikte yürüyeceklerini, aralarında fark olmadığını anlatan Yapıcıoğlu, bunların birlikte olmalarına şaşırmamak gerektiğini dile getirdi.

Bu zihniyetin kopyacılarının da onları yenilgiden kurtaramayacağını anlatan Yapıcıoğlu, bunların, 14 Mayıs'ta topyekun kaybedeceğini aktardı.

Meseleleri çözümsüzlüğe mahkum edip, çözümsüz meselelerin üzerinden rant devşirmeye çalışanlara tarihi bir ders vereceklerini kaydeden Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şiddetin, silahın asla bir hak arama yöntemi olamayacağını göstereceğiz ve ne kadar sorun varsa çözülenler çözüldü, çözülmeyi bekleyenleri inşallah hepsini konuşarak, diyalogla kardeşçe, adalet temelinde çözeceğiz. Seçimler ve sonuçlar şimdiden hayırlı olsun. 14 Mayıs'ta bu köhnemiş zihniyete bir kez daha dersini vereceğiz. 'Biz değiştik.' diyorlar, ama onların değiştiğine inanmayın. Onlar değişmemiş ve değişmeyeceklerdir. Sadece değişmiş gibi görünüyorlar. Bu nedenle millet onlara iktidarı vermedi, vermiyor."


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