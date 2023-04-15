Yazar Vehbi Vakkasoğlu Diyarbakırlılarla buluştu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayına özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında akademisyen, yazar Vehbi Vakkasoğlu, Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka sloganıyla hazırlanan takvimde ramazan etkinlikleri kapsamında akademisyen, yazar Vehbi Vakkasoğlu söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide ramazan ayının toplumdaki önemini anlatan Vakkasoğlu daha sonra katılımcılarla fotoğraf çektirdi, kitaplarını imzaladı.

İzleyicilerden Abdurrahman Varlık, kültürel etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimi açısından olumlu olduğunu söyledi.

Daha önceki söyleyişi programlarına da katıldığını belirten Varlık, "Bu tür programların artmasını istiyoruz. Bu değerli isimlerin Diyarbakır'da olması biz gençler için çok anlamlı oluyor. Yazarlar, deneyimlerini izleyicilerle paylaşıyor. Bu da bizim için değerlidir." dedi.



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