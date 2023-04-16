En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, bu yıl 26'ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) ödül verildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması adına büyük önem taşıyan EMITT'te tanıtıldı.



Valilik ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda katılımın sağlandığı turizm ve seyahat fuarına, Sur Belediyesi, Eğil Belediyesi, TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile turizm ve seyahat alanında faaliyet gösteren işletmeler katıldı.

Fuar yönetimi tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, "Fuara uzun soluklu katılım gerçekleştiren 26. yıl onur ödülü" verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.