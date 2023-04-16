Yenişehir Belediyesince özel gereksinimli bireylere hijyen paketi dağıtıldı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Aile Destek Merkezleri (ADEM) bünyesindeki kurslara katılan kadınlar özel gereksinimli bireylere, içerisinde kişisel temizlik malzemelerin bulunduğu 400 hijyen paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatıyla Yenişehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli belediyeye bağlı Aziziye Mahallesi Ahi Evran Hanım Evi Millet Kıraathanesi'ndeki kadın kursiyerlere, Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan özel gereksinimli bireylere ve Üçkuyu Mahallesinde bulunan Hamidiye Medresesi Kur’an Kursundaki kız öğrencilere hijyen kitlerini ulaştırdı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Beşikci, hijyen paketlerinin deprem felaketinden sonra daha da önem kazandığını belirterek, kadın ve çocukların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Beşikci, şunları kaydetti:



"Kurumlarımızda düzenlediğimiz hijyen eğitimlerimiz ile çocuklarımızın hijyen kurallarına uyarak büyümelerini ve salgın hastalıklar konusunda bilinçlenmelerini amaçlıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu mübarek ayın tüm hemşehrilerimize hayırlar getirmesini dilerim."

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