Diyarbakır Valisi Su, öğrencilerle iftar yaptı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Akademi Lisede eğitim alan öğrencilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı "Uyanış Gençlik" mottosuyla eğitimlerine ve çalışmalarına devam eden Akademi Lise öğrencileri için Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda iftar programı düzenlendi.

Programa 1200 öğrenci, 400 eğitmen ve veliler katıldı.



Vali Su, ramazanda iftar programında öğrencilerle bir araya geldiklerini, her daim onların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Ramazanımız ve muhabbetimiz bereketli olsun." ifadesini kullandı.

İftar programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Abdullah Çifti, Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları da katıldı.







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