Diyarbakır'da yatalak hastalara ücretsiz hasta yatağı dağıtıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaların bakımlarının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı ücretsiz hasta yatağı dağıttı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğünce, sağlık durumu nedeniyle evde bakımı yapılan hastaların tedavilerinin daha iyi koşullarda yapılması için Bağlar ilçesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 40 vatandaşa, 2 motorlu hasta yatağı dağıtımı yapıldı.
Sümerpark Yaşam Alanından araçlarla alınan yataklar, ekipler tarafından hastaların yaşadıkları evlere ulaştırılarak, montajı yapıldı.