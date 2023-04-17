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Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor

AA

Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1323'üncü gününde sürüyor.

Kızı Zübeyde için eylem yapan anne Esmer Koç, evladına kavuşuncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Kızının yüzde 40 işitme engelli olduğunu ifade eden Koç, "10 yıl önce evladımı kaçırmışlar. 20 bayramdır evladımı görmedim, 20 bayramdır evlat hasreti çekiyorum. Ciğerim yanıyor, evladımı istiyorum. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. İnşallah bütün anne ve babalar evlatlarımızı alacağız" dedi.

Koç, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Baba Yusuf Erdinç ise 8 yıldır oğluna hasret olduğunu belirtti.

Oğlunun üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Erdinç, "Oğlum, bu çadırda seni bekliyorum. Senin peşini bırakmayacağım. 4 yıl değil 24 yıl da burada kalsam oğlum gelmeden burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

- Bir aile daha evlat nöbetine katıldı

Diyarbakır'dan 8 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen oğlu Azad için gelen anne Hava Aslan ve dayı Mehmet Emin Aslan da evlat nöbetine dahil oldu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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