Silvan Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yapımı süren Silvan Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.



DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar yürütülüyor.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Silvan Barajı'nın tamamen bitirilip hayata geçirilmesiyle yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar tarım arazisinin sulanacağını ve 308 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını belirterek, milli ekonomiye yılda 14 milyar lira katkı sağlanacağını aktardı.

Silvan Barajı'nın oluşturacağı 7,3 milyar metreküp rezervuar alanı ile GAP'ın en büyük ve önemli bileşeni olacağını ifade eden Balta, şunları kaydetti:



"Silvan Projesi 4 aşamalı olarak planlanmış olup her aşamada Silvan Barajı rezervuarından sulamaya verilen su miktarı artarken Silvan Hidroelektrik Santralinde üretilen elektrik enerjisi azalacaktır. 8,7 milyon metreküp olan baraj gövde dolgusunun tamamı bitmiştir. Ön yüz betonu imalatları ve enerji tüneli giriş yapısı ve şaft imalatları tamamlanmış olup, dolu savak ve santral binasında ise çalışmalar devam etmektedir. İşin fiziki gerçekleşmesi yüzde 89 mertebesindedir."

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