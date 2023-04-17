Bağlar Belediyesinin kurslarına katılan kadın ve çocuklar Kadir Gecesi'ni kutladı

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DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda kadınlar ve çocuklar için Kadir Gecesi dolayısıyla etkinlik yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Bağ Evi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar mevlit okurken, çocuklar da ilahi seslendirdi.

Kadınlar tarafından ramazan ayında okunan hatimler bağışlandı ve hatim duası okunmasıyla etkinlik sona erdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ülke olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Bu gece Kadir Gecesi’nin idrak edileceğini aktaran Beyoğlu, "Tüm vatandaşlarımızın kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu ulvi gecenin ülkemiz ve şehrimiz başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.







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