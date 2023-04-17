Bağlar Belediyesinden ailelere bayramlık giysi desteği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi 121 vatandaşa Ramazan Bayramı öncesinde giysi desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin, bünyesindeki "Günışığı Sosyal Yardımlaşma Giyim Mağazası" aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekleri sürüyor.



Aralarında çocukların da bulunduğu 121 kişiye bayramlık giysi desteği sunuldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ellerinden geldiğince tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Sadece belirli dönemlerde değil, her zaman destek vermek için gayret gösteriyoruz. Bu kardeşlerimizi bayram öncesinde sevindirdiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.