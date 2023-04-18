Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yazlık çiçek üretimine başladı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı tür ve renklerde 2 milyon çiçeği toprakla buluşturma hedefiyle bahar yaz sezonunda bitki üretimine başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesindeki fidanlık şefliğinde üreteceği kentin doğasına ve iklimine uygun 2 milyon çiçeği, park, kavşak ve orta refüjlere dikecek.

Ekipler, üretim aşamasından önce sera ve tünellerin, temizlik, bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kentte dikeceği yazlık mevsimlik çiçekleri gelen talep doğrultusunda vatandaşlara, kamu kurumlarına ve ilçe belediyelerine ücretsiz dağıtacak.

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