Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1324'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Rahime Taşçı, evladına duyduğu özlemi dile getirdi.

Taşçı, "Faruk burada seni bekliyorum, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. 10 senedir bayram yaşamıyorum. Kardeşlerin de seni bekliyor." dedi.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın ise evladına kavuşuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Aydın, "Bütün dünya feryadımızı duydu, bir tek HDP duymadı. Burada evladımızı istiyoruz. Kararlı bir şekilde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun, bu hasretlik bitsin." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.