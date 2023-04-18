Diyarbakır'da üst araması sırasında polise ateş ederek kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da üst araması sırasında polise tabancayla ateş ederek kaçan şüphelinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

Merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde dün gece polis şüphe üzerine bir aracın yanındaki 3 kişiye üst araması yapmak istedi.

Bu sırada şüphelilerden Baver T, belindeki tabancayı çıkarıp polis memuruna ateş ederek olay yerinden kaçtı. Polis saldırıda yaralanmazken, aracın yanındaki Y.E. ve H.E. gözaltına alındı.



Kaçan Baver T'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Olay yerinde yapılan incelemede ise 8 kovan ele geçirildi.

Firari zanlının, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydının bulunduğu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden H.E, ifadesinde, kaçan zanlının halasının oğlu olduğunu, 7 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundayken yakalanarak, tutuklandığını anlattı.

Baver T'nin cezaevinde 1 yıl kaldıktan sonra tahliye edildiğini ve Ukrayna'ya kaçtığını öne süren H.E, firari şüphelinin kendisine sosyal medya üzerinden mesaj atarak görüşmek istediğini ilettiğini iddia etti.



H.E, yanlarına yaya olarak gelen Baver T'nin kendilerinden kalacak yer istediğini öne sürerek, olay yerinde araçta görüştükleri sırada polislerin geldiğini, Baver T'nin de polisi iterek ateş edip, kaçtığını belirtti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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