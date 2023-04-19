Kayapınar Belediyesinden yatalak hastaya ücretsiz hasta yatağı desteği

Süt gerçekten söylendiği kadar sağlıklı mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaya bakımının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı ücretsiz hasta yatağı desteği sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, sağlık durumu nedeniyle evde bakımı yapılan ve ilçenin Çölgüzeli Mahallesi'nde ikamet eden hastaya çift motorlu hasta yatağı verildi.

Evde bakım biriminden araçla alınan yatak, hastanın bulunduğu eve götürülerek, montajı yapıldı.

İlçedeki hastalara yönelik yatak dağıtımı devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.