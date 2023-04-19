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Kayapınar Belediyesinden yatalak hastaya ücretsiz hasta yatağı desteği

AA

Kayapınar Belediyesinden yatalak hastaya ücretsiz hasta yatağı desteği

DİYARBAKIR (AA) - Kayapınar Belediyesi, evde sağlık hizmeti alan yatalak hastaya bakımının daha iyi yapılması amacıyla tam donanımlı ücretsiz hasta yatağı desteği sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce, sağlık durumu nedeniyle evde bakımı yapılan ve ilçenin Çölgüzeli Mahallesi'nde ikamet eden hastaya çift motorlu hasta yatağı verildi.

Evde bakım biriminden araçla alınan yatak, hastanın bulunduğu eve götürülerek, montajı yapıldı.

İlçedeki hastalara yönelik yatak dağıtımı devam edecek.

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