Diyarbakır'da 2 firari hükümlü yakalandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 135 ay 90 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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