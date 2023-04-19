Diyarbakır'da belediye bayramda ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Ulaşım Daire Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda. 20 Nisan Arife günü ile 21 Nisan Cuma günü başlayıp 23 Nisan Pazar günü bitecek olan 3 günlük bayram süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep edilmeyecek.







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