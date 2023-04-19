Diyarbakır'da bayram öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım yapılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla Yeniköy Mezarlığında 20 personel ve 5 araçla çalışma başlattı.



Ekipler, mezarlık alanındaki yolları temizledi ve atıkları araçlarla çöp alanına aktardı.

Yeniköy Mezarlığındaki çalışmalar tamamlandıktan sonra Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim Mezarlığında temizlik ve bakım çalışması yapılacak.

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