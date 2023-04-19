MÜSİAD Diyarbakır Şubesince ihtiyaç sahibi 1500 kişiye alışveriş kartı verildi

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DİYARABAKIR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, ihtiyaç sahibi 1500 kişiye alışveriş kartı desteği sundu.

Kent merkezi ve ilçelerinde tespit edilen yaklaşık 1500 ihtiyaç sahibine MÜSİAD Şubesince market alışverişi için kart ulaştırıldı.

MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Bozkuş, "Biz paylaştıkça büyüyen, paylaştıkça mutlu olan bir aileyiz. Bu yardımları yaparken desteklerini bizden esirgemeyen tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

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