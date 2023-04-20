İlahiyatçı Mehmet Emin Ay, düzenlenen programda Diyarbakırlılarla buluştu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ramazana özel hazırladığı kültür sanat takvimi kapsamında ilahiyatçı Mehmet Emin Ay, Diyarbakırlılarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu" kapsamında ramazan ayına özel hazırlanan kültür ve sanat etkinlik takvimi Ulu Cami'de düzenlenen etkinlikle sona erdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, "Diyarbakır'da ramazan bir başka" sloganıyla hazırlanan takvimde ramazan sohbetine ilahiyatçı Mehmet Emin Ay katıldı.

Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ramazan sohbetine katılan, teravih namazı kıldıran Ay, vatandaşlarla birlikte ilahi seslendirdi.







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