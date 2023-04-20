Diyarbakır Valisi Su, muhtarlarla iftar yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, kentte görev yapan muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte görev yapan muhtarlar için iftar programı düzenledi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Vali Su, depremden etkilenen vatandaşları ilk andan itibaren yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Depremden etkilenen 5 bin vatandaşın Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında barındığını dile getiren Su, konteyner kentin kurulumunu tamamladıklarını ifade etti.



Su, isteyen vatandaşları Ramazan Bayramı'ndan sonra konteyner kente yerleştireceklerini aktararak, "Kentte hasar tespiti tamamlandı. Bağlar ilçesi Oğlaklı mevkisinde depremden etkilenen vatandaşlar için konut yapımı başlatıldı."



İftar programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Abdullah Çifti, Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları da katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.