Diyarbakır'da fıstık ve ceviz ağaçlarında aşılama çalışması başlatıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında fıstık ve ceviz ağaçlarında aşılama çalışması başlatıldı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, "Destek bizden üretmek sizden" sloganıyla hazırladığı proje ile bu yıl kırsal ilçelerde 200 bin ağaca fıstık, ceviz ağaçlarına da 12 bin kalem aşısı yapılacak.

Vali Ali İhsan Su'nun da katılımıyla Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 2023 yılı aşılama çalışması başladı.

Ceviz aşısı konusunda vatandaşa önemli bir destek sunduklarını belirten Su, şunları kaydetti:

“2021'de 10 bin, 2022'de 12 bin ceviz aşısını gerçekleştirdik. Bu yıl da yine 12 bin ceviz aşısını gerçekleştiriyoruz ve toplamda 34 bin yoz cevize kaliteli ceviz aşılayarak ilimizde özellikle ceviz yetiştiriciliği konusunda önemli bir potansiyel elde etmiş oluyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyorum."

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Abdullah Çifti ve ilgili birim amirleri katıldı.







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