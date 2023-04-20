Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yaşlılara bayram hediyesi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi kimsesiz ve maddi durumu iyi olmayan ileri yaştaki vatandaşları ziyaret ederek, hediye paketi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi belirlediği adresleri ziyaret ederek, yaşlılara, şeker ve kolonya hediye etti.



Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Yaşlılar Birimi’nde hazırlanan hediye paketleri, ekipler tarafından yaşlıların adreslerine ulaştırıldı.







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