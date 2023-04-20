Dicle Üniversitesinden köy okullarına etkinlik

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DİYARBAKIR (AA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) Dicle Gençlik Kulübünün başlattığı etkinlik kapsamında Çınar ilçesinin Uzgider Köyündeki ilkokula ziyarette bulunuldu.



DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Dicle Gençlik Kulübünün iki yılı aşkın süredir düzenlendiği bu etkinliklerde, "eğitime teşvik" ve "değerler eğitimi" kapsamında görüşmeler yapılıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere depremin olumsuz etkisinden uzaklaşmaları amacıyla psikososyal destek verildi.

Öğrenciler arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli yarışmalar yapıldı. Eğlenceli zaman geçiren öğrencilere bayramlık ve çeşitli ikramlar hediye edildi.







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