Diyarbakır Valisi Su'dan Ramazan Bayramı mesajı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Su mesajında, inanç ve kültür bakımından çok özel bir yeri ve önemi olan sevgi ve saygı duygularının en güzel şekilde harmanlandığı, barış ve huzurun herkesin gönlünde hakim kılındığı, yardımlaşma ve dayanışma hasletlerinin doruğa çıktığı bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Şehit ailelerinin ve gazilerin de bayramını kutlayan Su, mesajında şunları kaydetti:



"İlimizi de etkileyen büyük bir deprem yaşadık. İlk günden itibaren milletçe el ele verip, acılarımızı paylaştık, yaralarımızı birlikte sardık. Başta depremzedeler olmak üzere, vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısını gidermek ve hayır dualarını almak için yanlarında olmaya, tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Diyarbakırlı hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın huzur ve bereketinin hayatımızın her anına yayılmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."





















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