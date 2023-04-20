Diyarbakır'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 9 kişi yaralandı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır - Silvan kara yolunda yolcu minibüsünün devrilmesi sonucunda 1 ağır 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilmeyen 56 AL 531 plakalı yolcu minibüsü Diyarbakır - Silvan kara yolunun 23'üncü kilometresinde Bağdere köyü mevkisinde devrildi.

Minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından 1'nin durumu ağır olan yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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