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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da depremzede çocuklar Geleneksel Çocuk Oyunları Bayram Şenliği'nde eğlendi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen kentlerde yaşayan çocukların deprem travmalarını atlatmaları için Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu'nun "Oyun Tırı" Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel müzikler eşliğinde oyunlarla çocukların yüzünü güldürüyor.

Kurşunlu Cami meydanında düzenlenen etkinlikte Vali Ali İhsan Su, Sur Kaymakamı Asım Solak ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu çocuklarla vakit geçirdi.

Vali Su, çocukların bayram gününde oyun oynayıp güzel vakit geçirdiklerini belirtti.

Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününün 23 Nisan’a da denk geldiğini kaydeden Su, iki bayram nedeniyle çocuklara yönelik bir planlama yaptıklarını ifade etti.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile beraber etkinliği planladıklarını aktaran Su, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza yönelik böyle değişik oyun grupları getirdik. Çocuklarımız bayramın sevincini tadıyorlar, yaşıyorlar. Aileleriyle birlikte mutlu bir şekilde oyun oynayarak güzel vakit geçiyorlar. Bayramın tadını, neşesini burada hep birlikte yaşama imkanı buluyorlar."

Oyun tırının çocuklardaki deprem travmasını gidermesinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Vali Su, "Biz de deprem yaşamış bir iliz. Bu anlamda hem çocuklarımızın hem ailelerimizin rehabilitasyonu açısından da hakikaten çok önemli bir işlev görüyor." ifadelerini kullandı.

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