Diyarbakır'da "Bilgievi" öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgievlerinde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı eğitimlerine ve sosyal, kültürel çalışmalarına devam eden bilgievi öğrencileri için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Etkinlikte öğrenciler, günün anlam ve önemini içeren kısa film izledi, şarkılar söyledi, şiir okudu, oyunlar oynadı.