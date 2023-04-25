Diyarbakır'da esnafa malzeme desteği

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, 125 esnafa malzeme desteğinde bulundu.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Yanıbaşınızdayız" projesi kapsamında Yenişehir Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Diyarbakır Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasınca depremden etkilenen berber ve kuaför esnafının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.



Proje kapsamında 125 erkek berber ve kuaföre malzeme desteğinde bulunuldu.



Esnaf ile bir araya gelen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Esnafımızın ihtiyaçlarının karşılanması için belediyemiz olarak tüm imkanlarımız ile destekçileriyiz. Berber ve kuaför esnafımız için tespit edilen ihtiyaçları karşılamış bulunmaktayız." dedi.

Esnaf da destek için teşekkür etti.

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