Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeline fidan aşılama eğitimi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi üretimi olan kara serviden maddi değeri yüksek fidanlar elde etmek amacıyla personele fidan aşılama eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kara serviden aşılama yöntemiyle limoni servi, mavi servi, altuni top mazı, altuni piramit mazı, kalem servi gibi türler üretmek için eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Uzman ekipler tarafından uygulamalı şekilde gerçekleştirilen eğitimde 1000 kara servi fidanı, maddi değeri yüksek diğer ağaç türlerine dönüşümünün sağlaması için aşılandı.

Yenişehir ilçesi fidanlık şefliğinde gerçekleştirilen eğitimde aşılanan fidanlardan verim alınması için ağaçlar oluşturulan mikroklima ortamına alındı.

Büyükşehir Belediyesi, aşılama yönteminin başarıya ulaşması durumunda fidanlarda önemli ölçüde ekonomik tasarruf sağlamış olacak.

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