Diyarbakır'da üç yeni toplu taşıma güzergahı belirlendi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerine yeni otobüs seferleri başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde karşılaması amacıyla, Sur'un Ziyaret Mahallesi'ne günde 2 sefer (KR), Bağlar'ın Alatosun Mahallesi'ne 3 sefer (P-3) ve Kayapınar'ın Kaldırım Mahallesi’ne günde 2 sefer (P-7) toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.









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