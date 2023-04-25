Diyarbakır'da depremzedelerin konteyner kente yerleştirilmesine başlandı

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DİYARBAKIR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hazırlanan konteyner kente afetzedelerin yerleştirilmesine başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda konteyner kentin kurulumu tamamlandı.

621 konteynerin kurulduğu alanda, çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası, çocuklar için eğitim salonu, kütüphane ve yönetim ofisi de yer alıyor.

Konteynerlere, kombi, ısıtıcı, elbise dolabı, ocak, yatak grubu, buzdolabı, hijyen seti, gıda kolisi gibi temel ihtiyaçlar da yerleştirildi.

Afetzedeler, yapılan kabul işlemlerinin ardından kendilerine tahsis edilen konteynerlere yerleşmeye başladı.

Başvuru yapan depremzedelerden kabul işlemleri tamamlananların peyderpey konteynerlere yerleşimi sürecek.

Eşi ve çocuğuyla tahsis edilen konteynere yerleşen Mehmet İriç, AA muhabirine, deprem anında evde besledikleri kuşun sesiyle uyandıklarını ve hızla toparlanıp evden çıktıklarını söyledi.

O geceyi dışarda geçirdiklerini, ardından spor salonuna daha sonra da öğrenci yurduna yerleştirildiklerini belirten İriç, misafir edildikleri bu süreçte birçok ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

- "Yetkililere teşekkür ederim"

Daha önce konteyner kentte kalmak için başvuruda bulunduklarını ve yetkililerin araması üzerine bugün bu alana geldiklerini anlatan İriç, "Yetkililere dışarıda bırakmadıkları, bize kol kanat gerdikleri için teşekkür ederim. Konteynerde battaniyeden halıya kadar her şey mevcut." dedi.

Depremzede Fatma Erdem de büyük bir felaket yaşadıklarını, depremin hemen ardından üzerlerindeki giysilerle evden dışarı çıktıklarını belirtti.

Depremde evinin ağır hasar gördüğünü, bir iki eşya dışında evden bir şey alamadıklarını dile getiren Erdem, şu ana kadar oğlunun ve kızının evinde kaldığını kaydetti.

Erdem, "Bir gün oğlumda, 10 gün kızımda; nereye kadar? Çok şükür konteyner çıktı, çok rahatladık. Rabb'im herkese rahatlık versin inşallah. Ben devletimden memnunum. Burada minnetsiz oturacağım." ifadelerini kullandı.

Konteynerde bir evde bulunması gereken birçok eşyanın yer aldığını anlatan Erdem, eşi ve 4 çocuğuyla konteynerde yaşayacaklarını sözlerine ekledi.









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