Diyarbakır Valisi Su, muhtarlarla bir araya geldi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, merkez Sur ilçesinde muhtarlarla buluştu.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ali Emiri Kültür Merkezinde düzenlenen programda Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Vali Su, yaralarını sarmak için devletin tüm imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren vatandaşlar için seferber olduklarını belirtti.

Vali Su, şöyle konuştu:

“Şu anda 5 bin vatandaşımızı kredi yurtlara ait yurtlarda misafir ediyoruz. 621 konteyner kurduk, konteyner kent oluşturduk, vatandaşları yerleştirmeye başladık. Şu an ilimizde barınmayla ilgili hiçbir problem yok. İlimizin tamamındaki binaların hasar tespitin tamamladık. 160 bin hane sahibinin her birine 10 bin lira para yatırıldı. Evini nakleden 18 bin vatandaşımıza ayrıca 15 bin lira para ödendi."

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı Asım Solak, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

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