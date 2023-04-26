Diyarbakır'da ücretsiz tiyatro ve drama kursları sürüyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının (DBŞT) açtığı tiyatro ve drama kursları devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenlere ücretsiz kurslarla eğitim veriyor.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde, alanında uzman eğitmenlerle verilen kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilecek.

Kursiyer Taha Yasin Tuluk, eğitmenlerin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, hayalinin tiyatro ve sinema oyunculuğu olduğunu kaydetti.

Tuluk, "Kursta mutluyum. Umarım bu kursla hayallerimi gerçekleştireceğim." ifadelerini kullandı.





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