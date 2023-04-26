Diyarbakır'da K-2 otobüs hattında güzergah revize edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine, Dağkapı ile Sur Karabaş Mahallesi arası hizmet veren "K-2" otobüs hattı güzergahını Kabasakal Mahallesi'ne kadar uzattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilave bir güzergah oluşturdu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun, Sur muhtarlarıyla yaptığı toplantıda muhtarların talebi üzerine Kabasakal Mahallesi'ne bugün itibarıyla toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.