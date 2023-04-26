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Diyarbakır'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 128 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

AA

Diyarbakır'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 128 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 128 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan tanık Ü.A, 2018-2022 yılları arasında terör örgütünün "gençlik yapılanması"nda yer aldığını belirtti.

Bu süreçte terör operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler için bazı avukatların terör örgütü PKK'nın talimatı doğrultusunda hareket ettiklerini ileri süren Ü.A, şu iddialarda bulundu:

"Bu kişilere örgüt talimatları gereği ne şekilde ifade vermeleri bildirilir, etkin pişmanlıktan yararlanacak kişilere mani olurlar. Bu sürede defalarca gözaltına alınmıştım ve örgüt tarafından dış koordinasyonda görevli avukatlar benim gözaltı sürecimde yanıma gelerek, dış koordinasyondan geldiklerini ve ücretsiz bir şekilde bana yardımcı olacaklarını, ifademde örgütte bulunan kişileri deşifre etmeden ifade vermem gerektiğini söylemişlerdi."

Örgütün talimatıyla hareket ettiklerini öne sürdüğü bazı avukatların polisin yaptığı operasyonlarda dosyada firari konumda bulunan kişilere el altından bilgi verdiğini iddia eden Ü.A, bu kişilerin yakalanıp tutuklanmak yerine örgütün "kırsal yapılanması"na katılımlarının teşvik edildiğini belirtti.

Ü.A, ifadesinde şunları öne sürdü:

"Avukatlar, faaliyetleri için örgütteki konumuna göre 250-400 bin lira arasında ücret alırlar. Bu paralar bazı dernekler tarafından hem Avrupa üzerinden hem de dış koordinasyonda faaliyet yürüten kişilerin yaptıkları maliye çalışmalarıyla toplanarak dış koordinasyon sözcüsüne aktarılır. Bu sözcüler ise gelen paraları elden nakit olarak avukatlara dağıtırlar. Paraların avukatların hesaplarına havale yoluyla atılmamasının sebebi, avukatları deşifre etmemek ve hesap hareketlerinden tespit edilmemesi içindir."

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