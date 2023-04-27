Diyarbakır'da özel öğrenciler Kahramanmaraşlı çiftçiler için sebze fideleri yetiştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'da özel öğrenciler Kahramanmaraşlı çiftçiler için sebze fideleri yetiştirdi

AA

Diyarbakır'da özel öğrenciler Kahramanmaraşlı çiftçiler için sebze fideleri yetiştirdi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da özel öğrenciler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçiler için sebze fideleri yetiştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek vermek amacıyla merkez Sur ilçesinde özel öğrencilerin eğitim gördüğü Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda "Umutlar Özel Ellerde Yeşeriyor" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında okulda görevli 24 öğretmen, 82 öğrenciyle Kahramanmaraş'taki depremzede çiftçilere destek için okulun bahçesinde 400 metrekarelik sera alanında sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

Serada yetişen 40 bini aşkın sebze fidesi, depremzede çiftçiler için Kahramanmaraş'a gönderildi.

Okul Müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulda hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli 82 öğrencinin eğitim gördüğünü, okulda "tarım", "konaklama ve seyahat" ile "el sanatları" alanlarında eğitim faaliyeti sürdürdüklerini belirtti.

Depremzede çiftçiler için sebze fidesi ürettiklerini kaydeden Demirci, "Bütün öğrencilerimizin eli toprağa değdi. Bu fidelere dokundular. 40 bine aşkın fideyi, Kahramanmaraş'a gönderdik." dedi.

Demirci, öğrencilerin, fide yetiştirirken çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tarım teknolojileri öğretmeni Remzi Çelen ise çalışmayla fide yetiştiremeyecek durumda olan depremzede çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Öğrencilerden Zilan Atar (17) toprakla uğraştığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Deprem bölgesi için domates, biber, patlıcan, salatalık fideleri yetiştirdik. Bunu yaptığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki doluluk yüzde 65'e ulaştı
YEREL HABERLER Kuruma noktasına gelen Devegeçidi Baraj Gölü'ndeki ...
Galeria Sitesi'nin bilirkişi raporu: Arazi o zaman bataklıktı
YEREL HABERLER Galeria Sitesi'nin bilirkişi raporu: Arazi o zaman ...
Diyarbakır'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 128 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki terör operasyonunda gözaltına alınan ...
Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde yıkılan Galeria Sitesi'ne ...
Diyarbakır'da "14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da "14. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık ...
Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası öldü, soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Tuğba öğretmen varis ameliyatı sonrası öldü, ...
Diyarbakır'da K-2 otobüs hattında güzergah revize edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da K-2 otobüs hattında güzergah revize ...
Diyarbakır'da ücretsiz tiyatro ve drama kursları sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da ücretsiz tiyatro ve drama kursları ...
Diyarbakır Valisi Su, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır Valisi Su, muhtarlarla bir araya geldi
Diyarbakır'da kız öğrenciler, kick boksta Dünya Kupası'na hazırlanıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kız öğrenciler, kick boksta Dünya ...
89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi´nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı
YEREL HABERLER 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi´nin ...
`Gölge Baro´ gibi çalışan avukatlar, PKK/KCK´dan toplu avukatlık ücreti almış
YEREL HABERLER `Gölge Baro´ gibi çalışan avukatlar, PKK/KCK´dan ...
Diyarbakır'da depremzedelerin konteyner kente yerleştirilmesine başlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremzedelerin konteyner kente ...
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı (3)
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 ...
Diyarbakır'da üç yeni toplu taşıma güzergahı belirlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da üç yeni toplu taşıma güzergahı ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeline fidan aşılama eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personeline fidan ...
Diyarbakır'da esnafa malzeme desteği
YEREL HABERLER Diyarbakır'da esnafa malzeme desteği
Diyarbakır'da HDP önünde eylemlerini sürdüren annelerden terör operasyonuna destek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da HDP önünde eylemlerini sürdüren ...
GÜNCELLEME - Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltı sayısı 126'ya yükseldi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü ...
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 ...
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 ...
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 110 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK ...
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya ...
flaş
YEREL HABERLER flaş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.