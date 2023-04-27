Diyarbakır'da özel öğrenciler Kahramanmaraşlı çiftçiler için sebze fideleri yetiştirdi

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da özel öğrenciler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çiftçiler için sebze fideleri yetiştirdi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek vermek amacıyla merkez Sur ilçesinde özel öğrencilerin eğitim gördüğü Sur Özel Eğitim Meslek Okulunda "Umutlar Özel Ellerde Yeşeriyor" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında okulda görevli 24 öğretmen, 82 öğrenciyle Kahramanmaraş'taki depremzede çiftçilere destek için okulun bahçesinde 400 metrekarelik sera alanında sebze tohumlarını toprakla buluşturdu.

Serada yetişen 40 bini aşkın sebze fidesi, depremzede çiftçiler için Kahramanmaraş'a gönderildi.

Okul Müdürü Erkan Demirci, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulda hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli 82 öğrencinin eğitim gördüğünü, okulda "tarım", "konaklama ve seyahat" ile "el sanatları" alanlarında eğitim faaliyeti sürdürdüklerini belirtti.

Depremzede çiftçiler için sebze fidesi ürettiklerini kaydeden Demirci, "Bütün öğrencilerimizin eli toprağa değdi. Bu fidelere dokundular. 40 bine aşkın fideyi, Kahramanmaraş'a gönderdik." dedi.

Demirci, öğrencilerin, fide yetiştirirken çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tarım teknolojileri öğretmeni Remzi Çelen ise çalışmayla fide yetiştiremeyecek durumda olan depremzede çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Öğrencilerden Zilan Atar (17) toprakla uğraştığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Deprem bölgesi için domates, biber, patlıcan, salatalık fideleri yetiştirdik. Bunu yaptığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.













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