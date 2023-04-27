Geçici olarak kapatılan Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası yeniden açılıyor

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası, şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığı riskinin sona ermesinin ardından yeniden açılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Bünyesinde hizmet veren Canlı Hayvan Borsası, Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar ile şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı geçici olarak kapatılmıştı.

Hastalığın kontrol altına alınması dolayısıyla Bakanlık 28 Nisan Cuma itibarıyla canlı hayvan borsasının yeniden açılmasını kararlaştırdı.









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