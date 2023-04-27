Diyarbakır'da belediye Çınar ilçesinde iki güzergaha da toplu taşıma hizmeti başlattı

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Çınar ilçesinde iki güzergaha da toplu taşıma hizmeti başlattı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını kolay bir şekilde sağlaması amacıyla, 27 Nisan itibarıyla Çınar'ın Meydanköyü ve Belek mahallelerine Ç-M ve H-3 kodlarıyla günde 2 sefer olmak üzere toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.





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